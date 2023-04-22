Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, що серед збитих безпілотників було 2 розвідувальні — “Орлан-10” та Zala, а також 2 дрони-камікадзе типу “Ланцет”.
“Гарні вечірні новини. Сьогодні наші воїни збили 1 ворожий гелікоптер Мі-24 та 4 БпЛА (2 розвідувальних – “Орлан-10” та “Zala”, а також 2 дрони-камікадзе типу “Ланцет”)”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, протягом доби окупанти завдали 3 ракетних, 24 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Станом на ранок 22 квітня РФ втратила в Україні 308 своїх літаків, 293 гелікоптери та 2 398 безпілотників.
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