Відповідний запис опублікував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
“Сьогодні Збройні Сили України, а саме 81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області”, — сказав український захисник на відео.
Також на записі видно, як українські військові скидають з даху будівлі російські прапори та встановлюють український.
Нагадаємо, що Збройні сили України оточили росіян в Лимані, через що військовому командуванню РФ довелося вивести своїх армійців з міста.
Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив про звільнення п’ятьох населених пунктів від російської окупації. Мовиться про населені пункти навколо тимчасово окупованого Лиману.
Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що український прапор уже в Лимані Донецької області. Однак, там ще тривають бої.
- Українські військові, ймовірно, протягом наступних 72-х годин захоплять або оточать Лиман, що у Донецькій області.
- Російські військові, які знаходяться у Лимані, просили своє керівництво дати дозвіл на вихід з міста, однак отримали відмову.
- Російський окупант подзвонив своїй дружині та пожалівся, що вони потрапили в оточення Збройних сил України. Під час розмови окупант заявив дружині, що “просто позвонил попрощаться”.