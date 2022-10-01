Захисники України звільнили Лиман Донецької області. У мережі вже з'явилося відео військовослужбовців, які встановлюють український прапор на адмінбудівлі міста.

Відповідний запис опублікував заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

“Сьогодні Збройні Сили України, а саме 81 окрема аеромобільна десантна бригада спільно з підрозділами Національної гвардії України, батальйоном Кульчицького звільнили та взяли під контроль населений пункт Лиман Донецької області”, — сказав український захисник на відео.

Також на записі видно, як українські військові скидають з даху будівлі російські прапори та встановлюють український.

Нагадаємо, що Збройні сили України оточили росіян в Лимані, через що військовому командуванню РФ довелося вивести своїх армійців з міста.

Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив про звільнення п’ятьох населених пунктів від російської окупації. Мовиться про населені пункти навколо тимчасово окупованого Лиману.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що український прапор уже в Лимані Донецької області. Однак, там ще тривають бої.