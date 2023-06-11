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Українські захисники звільнили населені пункти Благодатне і Макарівка – Міноборони

Станом не вечір 11 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про успіхи українських армійців на декількох напрямках на лінії фронту.

Неділя, 11 червня 2023, 21:11
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Джерело: Ганна Маляр/Telegram

Так, на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх у районі Берхівського водосховища, українські захисники просунулись вперед на 250 м.

Тоді як на півдні є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів.

Маляр наголосила, що нині вже деокуповано населені пункти Благодатне і Макарівка.

Тоді як на напрямках де наші війська в обороні жодної позиції не втрачено.

Раніше стало відомо, що Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Благодатне у Донецькій області.

“Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!” — зазначено у повідомленні.

Під час операції захисники України взяли в полон російських військових. Від них вони отримали інформацію, яка може допомогти надалі деокуповувати українську землю.

Згодом Міноборони повідомило про звільнення Макарівки, що розташована неподалік від Благодатного, про звільнення якого раніше оголосили бійці 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша.

Теги: армійці, Благодатне, звільнення української території, ЗСУ, макарівка, успіхи ЗСУ

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