Про це повідомив Максим Жорін, екскомандир полку АЗОВ та офіцер ССО у Telegram.
“Борова Харківської області під українським прапором!”, — написав він у своєму дописі, додавши туди світлини на відео, де бійці спецпідрозділу підіймають стяг та роблять фото на тлі напису з назвою населеного пункту.
Зауважимо, що селище розташоване на лівому березі Оскільського водосховища у місці впадання в нього невеликої річки Борова.
У квітні російські окупанти області вивозили з селища награбоване майно вантажівками. Тоді Борова перебувала під контролем російської армії, а виїхати з території громади було неможливо.
Також 14 квітня російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси, які вирушили з Попасної до Борової. Через агресивні дії солдатів РФ 7 людей загинули, 27 – отримали поранення. Частина потерпілих знаходиться в лікарні, але через блокаду їм не вистачає медикаментів.
- Сьогодні, 6 жовтня, росіяни обстріляли інфраструктурний об’єкт у Харкові, внаслідок чого зайнялася пожежа. За попередньою інформацією, ворог використав дрони-камікадзе.
- Вранці 6 жовтня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що попередньо внаслідок ворожої атаки по обласному центу загинуло дві жінки, а ще п’ятеро людей перебувають під завалами.
- Під ранок 6 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області.
- Вранці 6 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькій області. По регіону випустили дві ракети. Обійшлось без загиблих та постраждалих.