Про це повідомив Максим Жорін, екскомандир полку АЗОВ та офіцер ССО у Telegram.

“Борова Харківської області під українським прапором!”, — написав він у своєму дописі, додавши туди світлини на відео, де бійці спецпідрозділу підіймають стяг та роблять фото на тлі напису з назвою населеного пункту.

Зауважимо, що селище розташоване на лівому березі Оскільського водосховища у місці впадання в нього невеликої річки Борова.

У квітні російські окупанти області вивозили з селища награбоване майно вантажівками. Тоді Борова перебувала під контролем російської армії, а виїхати з території громади було неможливо.

Також 14 квітня російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси, які вирушили з Попасної до Борової. Через агресивні дії солдатів РФ 7 людей загинули, 27 – отримали поранення. Частина потерпілих знаходиться в лікарні, але через блокаду їм не вистачає медикаментів.