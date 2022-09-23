Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Зазначається, що БпЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів і літає зі швидкістю до 200 км/год на висоті 5 400 метрів.
Згодом у відповідь на постачання Іраном зброї для російських окупантів Україна позбавила іранського посла акредитації та суттєво скоротила кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.
У МЗС заявили, що це суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану.
- Розвідники вважають, що Іран передав безпілотні літальні апарати Росії, попри попередження Сполучених Штатів не робити цього.
- Очільник міністерства закордонних справ Ірану Хусейн Амір Абдоллахіан здійснить візит до Москви. Мета його візиту – домовитись про закінчення війни в Україні.