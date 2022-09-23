Зенітники повітряного командування "Південь" влучили у багатоцільовий ударний іранський безпілотник "Mohajer-6", призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“Уперше в Україні, 23 вересня, зенітниками повітряного командування “Південь” Повітряних Сил ЗС України збито багатоцільовий ударний БпЛА іранського виробництва Mohajer-6″, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що БпЛА здатен нести до чотирьох високоточних боєприпасів і літає зі швидкістю до 200 км/год на висоті 5 400 метрів.

Згодом у відповідь на постачання Іраном зброї для російських окупантів Україна позбавила іранського посла акредитації та суттєво скоротила кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

У МЗС заявили, що це суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. Постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану.