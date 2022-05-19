Об'єднання українських медіа, журналістів та громадських організацій "Медіарух", до якого входить #Букви, звернулось до Міжнародної федерації журналістів та закликало виключити з лав організації "Союз журналістів Росії", котрий повністю залежить від режиму Кремля.

Повний текст звернення опублікував “Детектор медіа“.

“Ми звертаємося до Міжнародної федерації журналістів з приводу безпідставності перебування серед її членів такої структури, як «Союз журналістів Росії». Це питання вже піднімалося на початку березня в МФЖ низкою представників північноєвропейських країн. Після російської агресії проти Грузії в 2008 р, України в 2014 р. стало зрозумілим, а з 2022 року і зовсім очевидним, що Росія є не просто тоталітарною державою, а й систематично порушує норми міжнародного права й суверенітет країн-сусідів. При цьому така політика Росії не зустріла адекватного опору з боку представників громадянського суспільства даної країни, зокрема й журналістів.

З 2000 року Росією фактично править тільки Путін, він є уособленням сучасної російської влади, яка є незмінною впродовж десятиліть, а її опонентів відправляють на той світ в найбрутальніший спосіб. “Союз журналістів Росії” фінансується з державного бюджету Росії щорічно на суму в майже 100 мільйонів рублів (див., напр., додаток 24), тобто ця структура є залежною від російського диктаторського режиму. Тоді як за Конституцією МФЖ на 2019-2022 рр. (пп. “g” п. 3), однією з її цілей є підтримка суспільної функції журналістики як опори демократії та свободи, то у випадку з “Союз журналістів” тоталітарний режим фінансує нібито журналістське об’єднання.

В той час, коли росія плентається близько 150-го місця в рейтингу свободи слова, ми не бачимо адекватної реакції “Союз журналістів Росії” на такий стан справ, зокрема належної реакції на цензуру й переслідування залишків справжньої журналістики з боку російської влади.

Зрештою, така масштабна й тривала агресія не може відбуватися без певної підтримки з боку російського суспільства. Можна ставити під сумнів, наскільки точно соціологічні опитування відображають рівень підтримки російським суспільством агресії проти України, але як з соцмереж, так і з російських медіа ми бачимо навалу шовінізму, яким просякнуте російське суспільство. В російському суспільстві вважається нормою розглядати Україну як недодержаву, а українську культуру й ідентичність як другосортні або й неіснуючі/штучно створені (і це характерно не лише для влади, а й для опозиційних до неї діячів). Явно повторюється ситуація третього рейху, коли зверху тоталітарна влада, а знизу — спрагле до геополітичного реваншу суспільство.

Журналістика має подавати різні точки зору, але не повинна ретранслювати владну пропаганду й мову ворожнечі (що відображено й у пп. “n” п. 3 Конституції МФЖ). Ми вважаємо, що “Союз журналістів Росії” не впорався з даним завданням, не реагував належним чином на підйом російського шовінізму й потурання владою таким процесам.

Зважаючи на викладене вище, ми вважаємо, що “Союз журналістів Росії” має бути виключеним із Міжнародної федерації журналістів на підставі пп. “b” п. 15 Конституції МФЖ. Закликаємо вітчизняних уповноважених представників МФЖ (НСЖУ — Сергій Томіленко та НМПУ — Сергій Штурхецький) внести відповідне питання до порядку денного конгресу МФЖ, що відбуватиметься 31.05-03.06 в Омані!”

Довідка. Медіарух — неформальне об’єднання українських медіа, журналістів та громадських організацій, що відстоює дотримання журналістських стандартів у засобах масової інформації. Станом на лютий 2020 року об’єднання налічувало понад 70 учасників. Координатором медіаруху є Вадим Міський.

До Медіаруху також входить видання #Букви.

#Букви долучилися до руху “Медіа за усвідомлений вибір” у 2020 році. Рішення ухвалила більшість членів організації.

Міжнародна федерація журналістів (МФЖ) — найбільша у світі організація професійних працівників ЗМІ. Заснована 1926 року. МФЖ захищає соціальні та професійні права журналістів, що працюють у друкованій та електронній пресі.

Нині МФЖ представляє понад 600 тисяч журналістів зі 140 країн і є найвпливовішим голосом журналістів у світі. Федерація об’єднує національні журналістські організації. МФЖ має консультативний статус у таких організаціях системи ООН, як ЮНЕСКО, МОП, ВОІВ, Комітет з прав людини, а також у Раді Європи та інших міжнародних організаціях.

У липні 2020 виконавчий комітет МФЖ одностайним голосуванням прийняв до лав цієї організації “Спілку журналістів Абхазії”, що представляє окуповану Росією частину Грузії.