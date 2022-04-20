Голова Національної спілки журналістів України, член Керівного Комітету Європейської федерації журналістів Сергій Томіленко опублікував звернення українських журналістів до німецької медіагрупи "Die Welt", яка оголосила про співпрацю із російською медійницею Мариною Овсянніковою. У зверненні українські журналісти закликають німецьких колег не доручати Овсянніковій розповідати про події в Україні.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Сергія Томіленка.

За словами голови НСЖУ, буде недоцільним, якщо про російсько-українську війну розповідатиме Марина Овсяннікова, яка ще нещодавно працювала на одному із російських державних телеканалів.

“Ми сумніваємось, що вона може зараз нейтрально та незаангажовано писати про ці події. Якщо Марина Овсяннікова дійсно виступає проти режиму Путіна, то компетентним буде, якщо вона зосередиться саме на цій темі як журналіст. Тому що до України вона не має жодного відношення”, – зазначив Томіленко.

У зверненні до німецького медіа українські журналісти висловили стурбованість щодо рішення прийняти на роботу російську журналістку Овсяннікову.

“Як Ви напевне знаєте, Марина Овсяннікова з 2002 року працювала в московських ЗМІ, з них 8 років безпосередньо на “Первом канале”, який має найбільше охоплення аудиторії Російської Федерації та слугує головним рупором пропаганди”, – мовиться у листі.

Зазначається також, що українські журналісти вважають маніпуляцією дії Марини Овсяннікової, яка з’явилась у прямому етері “Первого канала” з плакатом проти війни.

У листі українських журналістів вказано, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ росіян, котрі протестували проти війни, арештовували і за меншу підтримку України. До прикладу, не так давно у Росії арештували чоловіка, який просто стояв з книгою “Війна і мир”.

“У зв’язку з цим нам видається досить підозрілим, що після того, як пані Овсяннікові зірвала головний ефір країни, вона заплатила лише незначний штраф у розмірі 250 євро, а також Кремль дозволив їй виїхати з країни”, – йдеться у зверненні.

На думку українських журналістів, усі подібні факти потребують детального аналізу з боку світових ЗМІ. А поки цього немає – призначати Марину Овсяннікову на посаду. де вона зможе висвітлювати війну Росії проти України, не є правильним.

Зазначається, що буде доцільно, якщо Овсяннікова висвітлюватиме виключно події у Росії, адже це її рідна країна, де вона довгі роки працювала.

“Якщо Марина Овсяннікова дійсно виступає проти режиму Путіна, то компетентним буде, якщо вона зосередиться саме на цій темі як журналіст. Тому що до України вона не має жодного відношення, окрім батька – етнічного українця”, – йдеться у повідомленні.

Звернення підписали Сергій Томіленко, а також українські журналісти, які наразі перебувають у Німеччині: Крістіна Зеленюк, Ірина Кононенко, Марія Ціпцюра, Катерина Гончарова, Юлія Шост.