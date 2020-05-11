Українські АЕС скоротили генерацію енергії до 5-річного мінімуму

Про це повідомляє проєкт “Наші гроші”.

Проаналізувавши дані держпідприємства “Укренерго”, що стосуються потужності українських АЕС та частки атомної енергії в генерації по всій країні в аналогічний період часу (друга субота і друга неділю травня), журналісти з’ясували, що показники цього року — найнижчі за останні п’ять років.

Так протягом останніх 5 років в другу суботу травня потужність АЕС варіювалася від 7,78 до 10,17 тисяч МВт. У 2020 році цей показник опустився до 7,68 тисяч МВт.

У другу неділю травня потужність АЕС коливалася від 7,77 до 10,13 тисяч МВт. Цього року показник впав до п’ятирічного мінімуму — 7,41 тисяч МВт. Це вдічі менше загальної встановленої потужності АЕС (13,84 МВт).

При цьому варто зазначити, що порівнянне зниження потужностей фіксувалося тільки в 2016 році — в період впровадження формули “Роттердам +”, яка збільшила доходи теплової генерації.