Ялинкові іграшки з України експортуються в 27 країн світу. При цьому найбільшим імпортером українських новорічних прикрас є Нідерланди.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тарас Качка.

“Українські ялинкові прикраси забезпечують сьогодні святковий різдвяний настрій у 27 країнах світу… Найбільший імпортер українських ялинкових прикрас – Нідерланди, які займають 34,1 % загального експорту новорічних та ялинкових виробів з України та 56,2 % експорту до країн ЄС”, – зазначив він.

Іншими популярними напрямками експорту українських ялинкових прикрас є Польща, Німеччина, Білорусь, Швейцарія.

Як наголосив Качка, активно купували вироблені в Україні новорічні прикраси і в Росії.

Крім того, істотно зросли поставки прикрас за 10 місяців 2019 року (порівняно з минулорічним періодом) в Латвію (в 2,9 рази), Грузію (в 2,4 рази), Молдову (в 2,3 рази), Румунію (в 2,1 рази) США (в 2,1 рази), Італію (в 1,9 рази).

Нові ринки для ялинкових іграшок із України – це Австрія, Казахстан, Хорватія, Сербія та Кайманові острови.

За даними заступника міністра, за 10 місяців 2019 року поставки українських виробів для новорічних і різдвяних свят склали 7,5 млн доларів, що більше, ніж за аналогічний період минулого року на 7,7 %.

З них 83,1 % становлять вироби зі скла. На інші вироби і прикраси припадає 16,9 % експортних поставок.