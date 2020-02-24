Українські полярники, які працюють на антарктичній станції "Академік Вернадський", показали фото незвичайного природного явища — сніг, що "цвіте" малиновим кольором.

Фото опублікувала пресслужба Міністерства освіти і науки (МОН) України.

У МОН зазначили, що “цвітіння” снігу триває вже кілька тижнів, а цікаве забарвлення снігу дають мікроскопічні снігові водорості.

“Наші вчені їх визначили під мікроскопом як хламідомонади Chlamydomonas nivalis. Водорості розмножуються спорами, які не бояться екстремальних температур і зберігаються в снігу протягом всієї тривалої зими. Коли погодні умови стають сприятливими (а зараз в Антарктиді якраз літо), спори починають проростати. Оскільки, крім зеленого пігменту – хлорофілу, їхні клітини містять ще й червоний каротиновий шар, на снігу виникають червоні плями ніби від малинового джему”, — розповіли в МОН.

Зазначається, що таке “цвітіння” сприяє зміні клімату, оскільки через червоно-малинове забарвлення сніг відбиває менше сонячного світла та швидше тане.