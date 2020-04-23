Українські медики, які в Італії допомагали боротися з коронавірусом, повертаються в Україну.

Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін на своїй сторінці в Facebook.

“Рятуючи італійських пацієнтів, українські медики отримали від італійських колег важливий досвід боротьби з COVID–19, який тепер буде служити для лікування хворих коронавірусом в нашій державі“, – написав він.

За словами посла, українські медики повертаються додому після тритижневої роботи в лікарнях італійських Урбіно і Пезаро в регіоні Марке.