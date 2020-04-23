Про це повідомив посол України в Італії Євген Перелигін на своїй сторінці в Facebook.
“Рятуючи італійських пацієнтів, українські медики отримали від італійських колег важливий досвід боротьби з COVID–19, який тепер буде служити для лікування хворих коронавірусом в нашій державі“, – написав він.
За словами посла, українські медики повертаються додому після тритижневої роботи в лікарнях італійських Урбіно і Пезаро в регіоні Марке.
- Нагадаємо, на початку березня в Італії на карантин закрили північні регіони, а це більше 16 млн жителів країни.
- Пізніше Влада Італії закрила на карантин всю країну.
- 11 квітня Уряд Італії вирішив продовжити загальнонаціональний карантин до 3 травня у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19.
- В Італії хворих COVID-19 почали лікувати плазмою крові тих пацієнтів, що вижили.