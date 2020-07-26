З 27 липня на Донбасі стартує режим припинення вогню. З цієї метою на передову відправлять українських миротворців ООН.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“На першу лінію нашої оборони в Донецькій і Луганській областях починають прибувати спеціально відряджені українські військовослужбовці, більшість з яких мають чималий бойовий досвід і безпосередньо займалися профільними питаннями під час участі в миротворчих місіях під егідою ООН”, – йдеться в повідомленні штабу.

Зазначається, що такий крок дозволить не відволікати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил від виконання бойових завдань і попередити можливі провокації.

Відзначається, що це дозволить попередити ймовірні провокації.

“У той же час це не позбавить українських воїнів можливості для самозахисту, як це гарантує стаття 51 Статуту ООН”, – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС підкреслили, що в разі провокацій і наступальних дій з боку проросійських бойовиків, українська сторона готова дати відсіч.

Також для об’єктивного інформування про те, що відбувається під час режиму припинення вогню, планують залучити українських та іноземних журналістів.

Як відомо, 22 липня Тристороння контактна група по Донбасу погодила введення “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” з понеділка, 27 липня.