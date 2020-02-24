Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.
Чотири медалі завоювали жінки, дві медалі – чоловіки.
Чемпіони-юніори:
- Токар Ксенія (вагова категорія 41 кг);
- Кобилянська Дар’я (вагова категорія 45);
- Некротюк Борислав (вагова категорія 49 кг).
Чемпіони серед дорослих:
- Соловйова Лідія (вагова категорія 50 кг)
- Шевчук Мар’яна (вагова категорія 55 кг)
- Крюков Антон (вагова категорія 107 кг)
Токар Ксенія підняла у жимі лежачи 62 кг, Кобилянська Дар’я – 60 кг, Соловйова Лідія – 110 кг, Шевчук Мар’яна – 115 кг, Некротюк Борислав – 117 кг, а Крюков Антон – 240 кг.
- У травні 2019 року студент Харківського національного університету внутрішніх справ Сергій Білий виграв чемпіонат Європи з пауерліфтингу.