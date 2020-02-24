Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України.

Чотири медалі завоювали жінки, дві медалі – чоловіки.

Чемпіони-юніори:

  • Токар Ксенія (вагова категорія 41 кг);
  • Кобилянська Дар’я (вагова категорія 45);
  • Некротюк Борислав (вагова категорія 49 кг).

Чемпіони серед дорослих:

  • Соловйова Лідія (вагова категорія 50 кг)
  • Шевчук Мар’яна (вагова категорія 55 кг)
  • Крюков Антон (вагова категорія 107 кг)

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Фото: “Суспільне”

Токар Ксенія підняла у жимі лежачи 62 кг, Кобилянська Дар’я – 60 кг,  Соловйова Лідія – 110 кг, Шевчук Мар’яна – 115 кг,  Некротюк Борислав – 117 кг, а Крюков Антон – 240 кг.