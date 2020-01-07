У Різдво українські музиканти провели святкові концерти для військовослужбовців в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомили в прес-службі штабу ООС.

У вівторок, 7 січня, українські музиканти (Олександр Положинський, Іван Марунич, Арсен Мірзоян) та група Ukiez (Дмитро Данов, Іван Семесюк, Богдан Буткевич), провели святкові концерти для військовослужбовців Національної гвардії України, які виконують завдання в районі операції Об’єднаних сил.

Після півторагодинного концерту військовослужбовці могли поспілкуватися з музикантами, взяти автограф та зробили фото на пам’ять.