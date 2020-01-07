Про це повідомили в прес-службі штабу ООС.
У вівторок, 7 січня, українські музиканти (Олександр Положинський, Іван Марунич, Арсен Мірзоян) та група Ukiez (Дмитро Данов, Іван Семесюк, Богдан Буткевич), провели святкові концерти для військовослужбовців Національної гвардії України, які виконують завдання в районі операції Об’єднаних сил.
Після півторагодинного концерту військовослужбовці могли поспілкуватися з музикантами, взяти автограф та зробили фото на пам’ять.
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