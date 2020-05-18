Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, за яких умов влітку 2020 року в Україні зможуть працювати пляжі.

Про це Ляшко розповів на брифінгу.

Уточнюється, що в Міністерстві охорони здоров’я вирішили відкрити пляжі, оскільки дослідження підтверджують, що сонячне випромінювання і морська вода знищують коронавірус.

“Ми провели консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних захворювань НАН. Вони підтвердили: морська сіль разом з сонячним ультрафіолетовим випромінюванням знищують збудника коронавірусної хвороби. Тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні”, – пояснив Ляшко.

При цьому головний санітарний лікар додав, що хоча в прісній воді вірус і може вижити, але інфікуватися в проточній річковій воді дуже складно, тому річкові пляжі теж будуть відкриті.

За словами Ляшка, пляжі не рекомендується відвідувати людям з груп ризику. Інші повинні дотримуватися між собою дистанції до двох метрів, мити руки і чхати тільки в вигин ліктя. Персонал пляжів зобов’язаний буде працювати в захисних масках.

Нагадаємо , що раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я стверджували , що вплив сонця і висока температура не є засобом запобігання захворювання коронавірусом .