Українські полярники, які повинні були замінити своїх колег на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді, не змогли дістатися до кінцевого пункту призначення через скасування авіасполучення в зв'язку з коронавірусів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки України.

Їх колеги на станції працюють вже близько року і чекають повернення додому.

Нова група полярників вирушила в Антарктиду 16 березня, до того, як Україна закрила авіасполучення і повітряний простір.

“Однак карантин в Чилі і майже всіх країнах Південної Америки змусив скоригувати плани. Три дні експедиція перебувала в Стамбулі і була змушена повернутися до Києва сьогодні пізно ввечері”, – розповів керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Перед поїздкою всі полярники пройшли навчання за рекомендаціями ВООЗ щодо профілактики коронавірусної інфекції.

“Зараз учасники експедиції почувають себе добре, після приземлення літака вони пройшли температурний скринінг. Незважаючи на це, весь склад експедиції добровільно поїхав на тимчасову обсервацію, а на наступному тижні всім буде зроблено лабораторний тест на наявність коронавірусу”, – повідомили в МОН.

Варто зазначити, що в складі експедиції 12 осіб – 10 чоловіків і 2 жінок.