Команда 25-ї української антарктичної експедиції (УАЕ) успішно завершила двотижневу обсервацію в Чилі і сьогодні вирушила до Антарктиди.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Полярники відбули на судні “Бетанзос” о 05:45 за київським часом з порту Пунта-Аренас.

Перед цим протягом кількох діб було завантажено шість фур з продуктами, паливом та обладнанням. Також ретельно продезінфікували судно і вантаж, адже Антарктида досі залишається єдиним континентом, вільним від COVID-19.

Очікується, що до кінця тижня команда дійде до української антарктичної станції “Академік Вернадський” через штормовий протоку Дрейка. Далі заплановано близько 5 днів на розвантаження і стільки ж – на повернення на материк учасників 24-ої експедиції.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

“Зусиллями наших дипломатів є домовленість, що уряд Чилі впустить нашу експедицію, яка вже більше року пропрацювала в Антарктиді, на свою територію. Звідти потім буде організована їхня відправка в Україну”, – повідомив голова Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.