Ироничный пост об этом инциденте полярники опубликовали в Facebook.

Как сообщалось ранее, во время урока для пятиклассников учительница украинского языка из Всеукраинской онлайн-школы, инициированной Президентом Владимиром Зеленским, рассказала детям о “белом медведе с Антарктического полуострова”, который якобы прислал ей письмо.

“Украинские полярники со станции “Академик Вернадский” показывали мне твои видеоуроки. И я… плачу”, — говорилось в письме медведя.

Но, как известно, белых медведей можно встретить только в Арктике, недалеко от Северного полюса. В Антарктиде, что на Южном полюсе, они не водятся.

Сотрудники Национального антарктического научного центра не смогли обойти этот конфуз стороной.

“Знаете, что такое противоречивые чувства? Это когда в онлайн-уроке украинского языка для пятиклассников тепло вспоминают станцию ​​”Академик Вернадский” и Антарктиду, но одновременно населяют их белыми медведями”, — прокомментировали они.

Директора центра Евгений Дикий отметил, что заблуждение о том, что Южный полюс одновременно населяют и пингвины, и белые медведь, отнюдь не редкость.