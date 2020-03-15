Про це повідомляють #Букви з посиланням на користувачів соцмережі.
Вчора на телеканалі “1 + 1” з’явилася реклама препарату “Декасан”, де було написано, що він вбиває коронавірус.
“Діє на всі складні віруси, включаючи коронавіруси!” – говорилося в рекламі.
Виробником препарату є ТОВ “Юрія фарм”, кінцевим бенефіціаром якої є Микола Гуменюк, який є співробітником Національного інституту фтизіатрії і пульмонології.
Активістка Наталія Барсук на своїй сторінці в Facebook відзначає, що цей інститут своїм протоколом затвердив інформаційний лист (екстрений) від 6 березня 2020 року, де дає рекомендації щодо вживання препарату проти коронавірусних інфекцій, згадуючи в цьому ж інформаційному листі covid-19.
“Лист цей активно розсилається, у мене він теж є. Ще трохи Гуглу, і знаходимо, що 11 березня 2020 представники інституту (в тому числі там така сім’я Дзюблик) проводять прес-конференцію в УНІАН, де вони також рекомендують використовувати цей препарат. Але тут вже делікатно заявляють, що для дослідження впливу на 7 відомих коронавірусів людини їм потрібні спеціальні умови в лабораторії, яких в Україні немає”, – написала Борсук.
На фейкову новину звернув увагу проект “По той бік новин”, оприлюднивши скріншот новини від УНІАН, повідомляє “Детектор-медіа”.
“Немає препаратів для профілактики коронавірусу, є багато шарлатанів, які намагаються нажитися на паніці навколо коронавірусу. Якщо немає офіційних публікацій досліджень, то такі заяви треба розуміти дуже критично”, – йдеться в повідомленні проекту.
“По ту сторону новин” в своєму твердженні про поширення фейку посилається на матеріал медичного блогера, лікаря-анестезіолога, кандидата медичних наук Андрія MED Goblin. Там в замітці 2017 пояснюється, чому “Декасан”, який фактично рекламується, не є дієвим проти коронавірусу.
За інформацією MED GOblin, роботи зарубіжних вчених щодо застосування “Декасан” в лікуванні людей відсутні. Є кілька робіт вітчизняних лікарів, але в них використані комерційні назви і їх тексти опубліковані на сайті виробника, тому їх не можна вважати джерелом об’єктивної інформації.
Крім того, один з авторів в роботі про цей препарат згадує рекомендації Surviving Sepsis Campaign, але насправді “Декасан” в цих рекомендаціях немає.
В інструкції виробник стверджує, що не виявлено вірусів, які були б стійкими до дії препарату.
“Мабуть тому що не намагалися виявити. Навіть виходячи з механізму дії, декасан впливає на фосфоліпідну оболонку. Отже, віруси, що не мають подібних структур, будуть нечутливі. Ось, будь ласка, робота вказує, що декасан зовсім не діє, зокрема, респіраторні аденовіруси “, – зазначив MED GOblin.
За його словами, це не єдине помилкове твердження інструкції препарату.
Також є посилання на доповідь норвежців по QAC за 2009 рік. Вчені тоді заявили, що збільшення резистентності до цього класу антисептиків – загальновідомо. Вони висловили думку, що треба зменшувати використання цих сполук, зокрема в косметологічній продукції.
Відзначимо, що за офіційними даними Міністерства охорони здоров’я України, рекомендованих лікарських засобів, призначених для профілактики або лікування коронавірусної інфекції, не існує. Пацієнтам надається симптоматичне лікування.
Раніше повідомлялося, що створення вакцини проти китайського коронавірусу COVID-19 займе щояйнаменше один рік.
- Нагадаємо, в Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.