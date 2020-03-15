Українська фармакологічна компанія ТОВ "Юрія фарм" потрапила в скандал з рекламою препарату "Декасан", де було написано, що він вбиває коронавірус.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на користувачів соцмережі.

Вчора на телеканалі “1 + 1” з’явилася реклама препарату “Декасан”, де було написано, що він вбиває коронавірус.

“Діє на всі складні віруси, включаючи коронавіруси!” – говорилося в рекламі.

Виробником препарату є ТОВ “Юрія фарм”, кінцевим бенефіціаром якої є Микола Гуменюк, який є співробітником Національного інституту фтизіатрії і пульмонології.

Активістка Наталія Барсук на своїй сторінці в Facebook відзначає, що цей інститут своїм протоколом затвердив інформаційний лист (екстрений) від 6 березня 2020 року, де дає рекомендації щодо вживання препарату проти коронавірусних інфекцій, згадуючи в цьому ж інформаційному листі covid-19.

“Лист цей активно розсилається, у мене він теж є. Ще трохи Гуглу, і знаходимо, що 11 березня 2020 представники інституту (в тому числі там така сім’я Дзюблик) проводять прес-конференцію в УНІАН, де вони також рекомендують використовувати цей препарат. Але тут вже делікатно заявляють, що для дослідження впливу на 7 відомих коронавірусів людини їм потрібні спеціальні умови в лабораторії, яких в Україні немає”, – написала Борсук.

На фейкову новину звернув увагу проект “По той бік новин”, оприлюднивши скріншот новини від УНІАН, повідомляє “Детектор-медіа”.

“Немає препаратів для профілактики коронавірусу, є багато шарлатанів, які намагаються нажитися на паніці навколо коронавірусу. Якщо немає офіційних публікацій досліджень, то такі заяви треба розуміти дуже критично”, – йдеться в повідомленні проекту.

“По ту сторону новин” в своєму твердженні про поширення фейку посилається на матеріал медичного блогера, лікаря-анестезіолога, кандидата медичних наук Андрія MED Goblin. Там в замітці 2017 пояснюється, чому “Декасан”, який фактично рекламується, не є дієвим проти коронавірусу.

За інформацією MED GOblin, роботи зарубіжних вчених щодо застосування “Декасан” в лікуванні людей відсутні. Є кілька робіт вітчизняних лікарів, але в них використані комерційні назви і їх тексти опубліковані на сайті виробника, тому їх не можна вважати джерелом об’єктивної інформації.

Крім того, один з авторів в роботі про цей препарат згадує рекомендації Surviving Sepsis Campaign, але насправді “Декасан” в цих рекомендаціях немає.

В інструкції виробник стверджує, що не виявлено вірусів, які були б стійкими до дії препарату.

“Мабуть тому що не намагалися виявити. Навіть виходячи з механізму дії, декасан впливає на фосфоліпідну оболонку. Отже, віруси, що не мають подібних структур, будуть нечутливі. Ось, будь ласка, робота вказує, що декасан зовсім не діє, зокрема, респіраторні аденовіруси “, – зазначив MED GOblin.

За його словами, це не єдине помилкове твердження інструкції препарату.

Також є посилання на доповідь норвежців по QAC за 2009 рік. Вчені тоді заявили, що збільшення резистентності до цього класу антисептиків – загальновідомо. Вони висловили думку, що треба зменшувати використання цих сполук, зокрема в косметологічній продукції.

Відзначимо, що за офіційними даними Міністерства охорони здоров’я України, рекомендованих лікарських засобів, призначених для профілактики або лікування коронавірусної інфекції, не існує. Пацієнтам надається симптоматичне лікування.