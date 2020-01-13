Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов розповів, що українські рятувальники повертаються з Ірану, а експерти продовжують розслідування на місці.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

Уточнюється, що в Україну повертається частина групи, яка працювала з самого початку на місці катастрофи літака українських авіаліній.

“Основна частина експертів залишається в Тегерані”, – сказав Данилов.

За його словами, в даний момент українські експерти чекають прильоту представників слідчої групи з боку Ірану.

Також повідомляється, що секретар РНБО зустрівся з повіреним у справах США в Україні та обговорив стан розслідування катастрофи українського літака.

У свою чергу Кристина Квін висловила свої співчуття з приводу трагедії, а також заявила, що Америка надасть будь-яку допомогу та інформацію для проведення розслідування.