Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.
Уточнюється, що в Україну повертається частина групи, яка працювала з самого початку на місці катастрофи літака українських авіаліній.
“Основна частина експертів залишається в Тегерані”, – сказав Данилов.
За його словами, в даний момент українські експерти чекають прильоту представників слідчої групи з боку Ірану.
Також повідомляється, що секретар РНБО зустрівся з повіреним у справах США в Україні та обговорив стан розслідування катастрофи українського літака.
У свою чергу Кристина Квін висловила свої співчуття з приводу трагедії, а також заявила, що Америка надасть будь-яку допомогу та інформацію для проведення розслідування.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- 11 січня сотні людей зібралися біля університету імені Аміра Кабіра в центрі Тегерана, щоб висловити протест проти непрозорості щодо причини аварії українського пасажирського літака.