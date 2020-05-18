Про це Ляшко розповів на брифінгу.
Уточнюється, що тести виробника “Укргентех” були верифіковані Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб.
“Українські тести працюють. Нещодавно була інформація, що в деяких лабораторіях були верифіковані тести для полімеразної ланцюгової реакції українського виробника. Днями ми отримали висновок Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, які підтверджують, що вони верифікували тест-систему шляхом порівняння її роботи з тест-системами виробництва країн Європейського Союзу”, – пояснив Ляшко.
За його словами, тести, які були доставлені за українськими лабораторіями, працюють.
“Зараз будемо розглядати кожну окрему лабораторію і шукати причини, якщо раптом в якійсь лабораторії тести не були верифіковані”, – додав він.
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