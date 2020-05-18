Головний сантіарний лікар Віктор Ляшко розповів, що українські тести на коронавірус вже працюють.

Про це Ляшко розповів на брифінгу.

Уточнюється, що тести виробника “Укргентех” були верифіковані Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб.

“Українські тести працюють. Нещодавно була інформація, що в деяких лабораторіях були верифіковані тести для полімеразної ланцюгової реакції українського виробника. Днями ми отримали висновок Інституту епідеміології та інфекційних хвороб, які підтверджують, що вони верифікували тест-систему шляхом порівняння її роботи з тест-системами виробництва країн Європейського Союзу”, – пояснив Ляшко.

За його словами, тести, які були доставлені за українськими лабораторіями, працюють.

“Зараз будемо розглядати кожну окрему лабораторію і шукати причини, якщо раптом в якійсь лабораторії тести не були верифіковані”, – додав він.