Про це розповіли в Українській раді торгових центрів, повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“За нашими оцінками, українські ТРЦ за два місяці карантину втратили близько 7 млрд грн орендних надходжень. Орендарі українських ТРЦ втратили за два місяці більше 50 млрд грн товарообігу. Постраждали також всі обслуговуючі компанії. Ті орендарі, які працювали під час карантину (продуктові магазини, засоби зв’язку), втратили в оборотах від 15% (супермаркети) до 50% і більше (засоби зв’язку, зоотовари, побутова хімія і т.д.)”, – сказав голова УРТЦ Максим Гаврюшин.

За його словами, поки не спостерігається масового відтоку орендарів площ в торгових центрах.

“У період, коли ТЦ закритий і оренду не нараховують, нелогічно розривати договір оренди і кидати магазин, в який вкладено великі гроші, тому що практично ніяких витрат бізнес не несе. Після початку роботи, коли багато зіткнутися з необхідністю платити в повному обсязі оренду і зарплату, багато торгових підприємств можуть закритися”, – говорить він.

Водночас Гаврюшин вважає, що 2020 рік виявиться непростим для слабких торговельних центрів. Частина вільної площі в них може вирости до 20%, а успішні торгові центри будуть залишатися заповненими.