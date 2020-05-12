Про це розповіли в Українській раді торгових центрів, повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.
“За нашими оцінками, українські ТРЦ за два місяці карантину втратили близько 7 млрд грн орендних надходжень. Орендарі українських ТРЦ втратили за два місяці більше 50 млрд грн товарообігу. Постраждали також всі обслуговуючі компанії. Ті орендарі, які працювали під час карантину (продуктові магазини, засоби зв’язку), втратили в оборотах від 15% (супермаркети) до 50% і більше (засоби зв’язку, зоотовари, побутова хімія і т.д.)”, – сказав голова УРТЦ Максим Гаврюшин.
За його словами, поки не спостерігається масового відтоку орендарів площ в торгових центрах.
“У період, коли ТЦ закритий і оренду не нараховують, нелогічно розривати договір оренди і кидати магазин, в який вкладено великі гроші, тому що практично ніяких витрат бізнес не несе. Після початку роботи, коли багато зіткнутися з необхідністю платити в повному обсязі оренду і зарплату, багато торгових підприємств можуть закритися”, – говорить він.
Водночас Гаврюшин вважає, що 2020 рік виявиться непростим для слабких торговельних центрів. Частина вільної площі в них може вирости до 20%, а успішні торгові центри будуть залишатися заповненими.
- В Україні станом на ранок 12 травня підтверджено 16 тисяч 23 випадки COVID-19. З них 375 – за останню добу.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на виніс.