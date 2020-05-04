Українські турагентства можуть відмовити своїм клієнтам у поверненні коштів за тури через форс-мажорні обставини.

Про це голова Асоціації туристичних агентств Антон Рудич розповів в інтерв’ю агентству “Українські новини”.

Так, на питання, наскільки компанії в праві відмовити своїм клієнтам у поверненні коштів, він відповів наступне: “Стався форс-мажор, за яким зобов’язання сторін припиняються в момент його настання. Ось тому туроператори не повертають гроші”.

Він підкреслив, що клієнтам потрібно розуміти, що цих грошей у турагентств немає – вони у готелів, авіакомпаній, приймаючої сторони.

“Реально вони гроші повернути не можуть. Тому прохання про перенесення туру – правильне рішення, і було б ще чудово на законодавчому рівні зафіксувати це. У Німеччині туристи отримали ваучери і мають право вимагати повернення грошей після закінчення 2021 року. Ось такий культурний метод вирішення проблеми”, – сказав Антон Рудич.