Про це голова Асоціації туристичних агентств Антон Рудич розповів в інтерв’ю агентству “Українські новини”.
Так, на питання, наскільки компанії в праві відмовити своїм клієнтам у поверненні коштів, він відповів наступне: “Стався форс-мажор, за яким зобов’язання сторін припиняються в момент його настання. Ось тому туроператори не повертають гроші”.
Він підкреслив, що клієнтам потрібно розуміти, що цих грошей у турагентств немає – вони у готелів, авіакомпаній, приймаючої сторони.
“Реально вони гроші повернути не можуть. Тому прохання про перенесення туру – правильне рішення, і було б ще чудово на законодавчому рівні зафіксувати це. У Німеччині туристи отримали ваучери і мають право вимагати повернення грошей після закінчення 2021 року. Ось такий культурний метод вирішення проблеми”, – сказав Антон Рудич.
- У Кабінеті Міністрів підрахували збитки туристичної галузі країни, пов’язані з пандемією коронавірусу. Міністерство культури та інформаційної політики оцінює втрати імпорту та експорту послуг, пов’язаних з подорожами, яких галузь зазнала під час пандемії, у $1,5 млрд.