Про це повідомили в штабі ООС.

Повідомляється, що українські військові виявили представника збройних формування Російської Федерації з безліччю травм. Сам бойовик розповів, що працював в складі групи, яка вела спостереження за позиціями, наглядовими постами та вогневими точками підрозділів Об’єднаних сил.

“Під час висування з своїх позицій та перетину лінії зіткнення він підірвався на мінному загородженні, встановленому самими ж російськими окупантами. Інші члени ворожої диверсійно-розвідувальної групи кинули пораненого та повернулися на свої позиції”, — розповіли в штабі.

Також повідомляється, що у 29-річного затриманого виявили військовий квиток так званої “ДНР”.

Українські військовослужбовці надали затриманому окупанту необхідну медичну допомогу та доставили у військовий госпіталь. Зараз він перебуває під наглядом лікарів та дає свідчення про злочини російської окупаційної адміністрації.