Українські військові відігнали від берега російський корабель-розвідник

Про це в Facebook повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.
Уточнюється, що корабель берегової охорони російської ФСБ збирав розвідувальні дані на відстані близько 10 морських миль від узбережжя.
За інформацією українських Об’єднаних сил, його вдалося виявити вертольоту Морський авіаційної бригади.
Відзначається, що після декількох обльотів українські вертолітники змусили російський корабель відійти від українського берега.
“У підрозділах нашого з’єднання приділяється значна увага обороні Азовського узбережжя щодо недопущення висадки ворожого морського десанту. Всіма силами і засобами необхідними для запобігання вторгнення з моря здійснюється щоденне спостереження за береговою смугою та її патрулювання”, – розповів представник командування гірсько-штурмової бригади ” Едельвейс “.
Нагадаємо, що російські військові 25 листопада 2018 захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. Крім того, були захоплені 24 українських моряка, яких підконтрольний РФ суд в окупованому Криму заарештував на два місяці.
- 7 вересня 2019 року 24 військовополонених моряка, раніше незаконно захоплених в Азовському морі, повернулися додому в рамках обміну полоненими між РФ і Україною в форматі “35 на 35”. В аеропорту їх зустрічали чиновники, політики, родичі і друзі. #Букви зробили фото довгоочікуваної зустрічі.