Українські військові відігнали від берега російський корабель-розвідник

В операції Об'єднаних сил повідомляють, що український військовий гелікоптер відігнав від берегу Азовського моря корабель-розвідник російської ФСБ.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.

Уточнюється, що корабель берегової охорони російської ФСБ збирав розвідувальні дані на відстані близько 10 морських миль від узбережжя.

За інформацією українських Об’єднаних сил, його вдалося виявити вертольоту Морський авіаційної бригади.

Відзначається, що після декількох обльотів українські вертолітники змусили російський корабель відійти від українського берега.

“У підрозділах нашого з’єднання приділяється значна увага обороні Азовського узбережжя щодо недопущення висадки ворожого морського десанту. Всіма силами і засобами необхідними для запобігання вторгнення з моря здійснюється щоденне спостереження за береговою смугою та її патрулювання”, – розповів представник командування гірсько-штурмової бригади ” Едельвейс “.