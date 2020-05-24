Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Крім того, за даними української розвідки, 23 травня наші воїни поранили ще сімох окупантів.
З початку поточної доби незаконні російські збройні формування активності не проявляли.
Також за поточну добу втрат серед українських захисників немає.
У суботу, 23 травня, на Донбасі кулею снайпера був поранений український військовослужбовець.
- 22 травня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.