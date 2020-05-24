23 травня українські військові в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) знищили чотири проросійських бойовиків.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Крім того, за даними української розвідки, 23 травня наші воїни поранили ще сімох окупантів.

З початку поточної доби незаконні російські збройні формування активності не проявляли.

Також за поточну добу втрат серед українських захисників немає.

У суботу, 23 травня, на Донбасі кулею снайпера був поранений український військовослужбовець.