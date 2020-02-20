Українська сторона повернула тіло військового, який загинув в бою на Донбасі 18-го лютого.

Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 20 лютого, відбулося повернення з тимчасово окупованої території тіла військовослужбовця Збройних сил України, який загинув в бою 18 лютого”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в даний момент йде підготовка транспортування тіла до місця поховання та ритуалу вшанування героя.



“Крім того, українській стороні вдалося отримати останки тіла ще одного українського військового – Тимощука Сергія Володимировича, який загинув ще в 2014 році під час виконання бойових завдань, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України”, – заявляють в прес-службі.