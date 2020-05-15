Російсько-окупаційні війська здійснили сьогодні обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Оріхового (Луганська область). У результаті отримали поранення двоє українських військовослужбовців.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Сьогодні, 15 травня, підрозділи окупаційних військ РФ, всупереч взятим на себе зобов’язанням, вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Ворог відкрив вогонь із автоматичних станкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї по українських захисниках поблизу Оріхового, внаслідок чого двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення”, – сказано в повідомленні.

Воїнів оперативно доставили в лікувальний заклад і надали їм належну медичну допомогу.

У штабі наголосили, що у відповідь на такі підступні і злочинні дії підрозділи Об’єднаних сил застосували штатне озброєння для придушення ворожого вогню. Втрати противника уточнюються.