Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час онлайн-конференції “Перспективи диджиталізації країни і ризики кібербезпеки”.

“У нас, згідно нашого законодавства про санкції, “ВКонтакте” не повинен працювати на території країни. На жаль, сьогодні це як раз та розмова, яка відбувається, про кіберзахист тих чи інших інституцій від цього впливу. Ми сьогодні займаємося цими питаннями. Фахівці розуміють, про що йде мова. Вони дуже швидко змінюють проксі, і ми не встигаємо, чесно кажучи, це відстежувати. У країні є інституції, які за це відповідають. Зараз це знаходяться в роботі. Вважаємо, що найближчим часом за допомогою наших зарубіжних партнерів це питання буде вирішене”, – сказав він.

Данілов наголосив, що українські користувачі мають розуміти відповідальність за користування цією соцмережею. Він також додав, що їх візьмуть на облік поліції.

“Але я хотів би тут звернути увагу на іншу річ, на користувачів, які користуються цим ресурсом, який є заборонений. Це має бути так само їх відповідальність. Навіщо вони це роблять, і для чого вони це роблять. Справа в тому, що зараз та система, яка починає працювати, ми про всіх цих користувачів будемо мати розуміння. Вони будуть всі на обліку знаходитимуться. Якщо вони далі будуть поширювати російський контент на теренах нашої країни, то вони будуть мати певний клопіт з нашою поліцією, з нашими силовими структурами”, – додав Данілов.