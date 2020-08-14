Про це повідомили в Telegram-каналі громадської організації “Беларуская асацияция журналістаў”.
“Українські журналісти Реуцький і Васильєв на волі! Вийшли з Окрестіно”, – зазначено в повідомленні.
Рєуцький розповів, що їх змусили підписати протоколи, написані співробітниками РУВС.
На відео з 8:28
“Цієї ночі змусили підписати протоколи, написані співробітниками РУВС. Нікому їх не давали прочитати. Тих, хто відмовлявся, били і примушували підписати. Судовий розгляд відбувався прямо тут, це був конвеєр, все було досить швидко, я не впевнений, що це був суддя”, – сказав він в інтерв’ю білоруському порталу TUT.BY.
Раніше повідомлялося, що у Мінську силовики без пояснення причин затримали трьох осіб зі знімальної групи російського телеканалу “Дождь”. Також під час масових протестів побили українського фотокореспондента і затримали 9 громадян України.
12 серпня білоруські силовики жорстко затримали в Мінську двох громадян України, волонтерів благодійної організації “Восток SOS” Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.
Затриманим інкримінували статтю про “масові заворушення”.
Рєуцького і Васильєва звинувачували “у скоєнні злочину, передбаченого пунктом 2 статті 293 Кримінального кодексу Республіки Білорусь – “участь у масових заходах, що проявилася у вчиненні дій щодо організації масових заворушень, що супроводжувалися насиллям, погромами, підпалами, знищенням майна чи озброєним супротивом представникам влади”.
Санкції за цією статтею передбачають позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
- 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, в Білорусі почалися масові протести.
- 10 серпня демонстранти у Білорусі провели нову акцію протесту. Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило смерть одного учасника акції протесту у Мінську. 12 серпня стало відомо про смерть затриманого у неділю 25-річного гомельчанина. Правоохоронці заявляють, що його було затримано за участь у масових заворушеннях, а рідні запевняють, що його не було серед мітингувальників.
- Під час вуличних акцій протесту ввечері 11 і вночі 12 серпня затримали понад тисячу осіб. Загалом за 3 дні протестів було затримано понад 6 тисяч осіб. У МВС Білорусі визнали стрілянину на ураження по демонстрантах.