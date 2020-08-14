Українських волонтерів благодійної організації "Восток SOS" Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва, напередодні затриманих в Мінську (Білорусь), випустили з СІЗО.

Про це повідомили в Telegram-каналі громадської організації “Беларуская асацияция журналістаў”.

“Українські журналісти Реуцький і Васильєв на волі! Вийшли з Окрестіно”, – зазначено в повідомленні.

Рєуцький розповів, що їх змусили підписати протоколи, написані співробітниками РУВС.

На відео з 8:28

“Цієї ночі змусили підписати протоколи, написані співробітниками РУВС. Нікому їх не давали прочитати. Тих, хто відмовлявся, били і примушували підписати. Судовий розгляд відбувався прямо тут, це був конвеєр, все було досить швидко, я не впевнений, що це був суддя”, – сказав він в інтерв’ю білоруському порталу TUT.BY.

Раніше повідомлялося, що у Мінську силовики без пояснення причин затримали трьох осіб зі знімальної групи російського телеканалу “Дождь”. Також під час масових протестів побили українського фотокореспондента і затримали 9 громадян України.

12 серпня білоруські силовики жорстко затримали в Мінську двох громадян України, волонтерів благодійної організації “Восток SOS” Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.