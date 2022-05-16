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Українській економіці буде важко витримати тривалу війну – Марченко

Світовий банк прогнозує, що ВВП України скоротиться приблизно на 45% у 2022 році. Тож якщо війна РФ проти України триватиме ще 3-4 місяці, для підтримки економіки можуть знадобитися "болісні заходи", не виключено - підвищення податків.

Понеділок, 16 травня 2022, 22:14
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Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю виданню The Economist.

Він зауважив, що наразі ситуація дуже складна, проте, на його думку, Україна може це подолати.

Марченко наголосив, що країна вступила у війну в хорошому стані, її економіка зростала майже на 7% в річному обчисленні у квартальному відношенні; високі ціни на експорт зерна, чавуну та сталі; добре регульована банківська галузь і державний дефіцит у розмірі менш як 3% ВВП минулого року. Її борг становив трохи менше ніж 50% ВВП, про яку багато міністрів фінансів можуть лише мріяти. Вражаюче оцифрована система податків і пільг означає, що доходи все ще надходять безперешкодно з тих частин економіки, які все ще функціонують. Пенсії та державні зарплати все ще виплачуються, навіть у районах, які зараз знаходяться під тимчасовою російською окупацією.

Водночас Світовий банк вже прогнозує, що ВВП України скоротиться приблизно на 45% у 2022 році, міністр вказує 44%.

За словами Марченка, український бюджет у воєнний час  потребує понад 5 млрд доларів щомісяця, і фінансування цієї суми вдається знайти через “друк” грошей Національним банком через купівлю військових облігацій уряду, продаж військових ОВДП та міжнародну допомогу.

Проте, він визнає, що таке наповнення бюджету не є стійким. Тож Марченко спрогнозував, що у разі, якщо війна триватиме більше за “три-чотири місяці”, то економіці знадобляться болісні заходи, що передбачають значне підвищення податків та різке скорочення видатків.

Теги: аналітика, економіка країни, поадтки, прогноз, Сергій Марченко, ВВП

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