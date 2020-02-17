Згідно зі статистичними даними, в 2019 році українці придбали на 8% більше автомобілів, ніж в 2018 році. Сумарно куплено 88,5 тисяч нових легкових транспортних засобів.

Якщо раніше спостерігалося падіння продажів, в зв’язку з масовими розмитнення авто на європейських номерах, то вже в грудні минулого року вони зросли на 31%.

Вишикувався і рейтинг найбільш затребуваних моделей серед українців. Avto.pro, великий онлайн-майданчик з торгівлі запчастинами, розповідає, транспорт яких концернів лідирує на ринку.

Тенденції 2019 року

Як кажуть експерти, тенденції минулого року повторюються і в 2020 році, що враховується автодилерами, продавцями комплектуючих для ремонту та обслуговування авто. Лідером українського ринку став французький Renault, чиї продажі збільшилися більш ніж на 60%. Сформований ТОП-5 українського авторинку виглядає наступним чином:

Renault – продано 14603 авто;

Toyota – 12570 авто;

KIA – 7586 авто;

Skoda – 6231 авто;

Nissan – 5333 авто.

Більш скромні результати продемонстрували Hyundai (5099 авто) і Volkswagen (4675 авто). Серед найбільш популярних автовиробників можна виділити Suzuki (2614 авто), Mazda (2483 авто) і Peugeot (2366 авто). Фахівці стверджують, що українці виважено підходять до вибору особистого авто. На першому місці стоять характеристики транспортного засобу, на другому – вартість у дилера, а на третьому – вартість ремонту і утримання, тобто витрати на автозапчастини, сервісні послуги, страховку, оренду паркувального місця. Практично в усьому Renault виграє у своїх конкурентів.

Більше кросоверів і менше універсалів

У 2019 авторинок України слідував тенденціям європейських країн – кросовери і позашляховики стали більш популярні, а продажі седанів почали падати. Хетчбеки користувалися помірним попитом, а універсали так і залишилися вибором відданих фанатів, частина з яких все ж зробила вибір на користь кросоверів. П’ятірка найпопулярніших моделей:

KIA Sportage – продано 6027 одиниць;

Renault Duster – 5202 одиниці;

Renault Logan – 4489 одиниць;

Toyota RAV4 – 4227 одиниць;

Renault Sandero – 3246 одиниць.

Лідируючі позиції займають кросовери і позашляховики. Це пов’язано з підвищенням цінової доступності даних типів авто, а також їх високою універсальністю. Цікаво, що саме кузов універсал стає все менш популярним. Кросовери мають хорошу трансформованою, великий обсяг багажника і відмінну прохідність. Експерти відзначають, що продати кросовер на вторинному ринку набагато простіше, ніж універсал.