Ще не зареєструвалися на Український Бізнес Форум? А вже знаєте з ким хочете піти? Саме для Вас ми створили бізнес платформу – ідеальне місце для розширення мережі партнерів і ділового нетворкінгу.

Український Бізнес Форум проводиться з метою об’єднати представників середнього та великого бізнесу, провідних юридичних компаній, банків і професійних асоціацій в Україні, залучивши до діалогу щодо останніх змін законодавства, загальних економічних тенденцій та стратегій ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном.

Тож зберігайте дату – 14 вересня 2020 та місце – Mercure Congress Centre та реєструйтесь вже зараз – www.ubf.international

Вже два роки поспіль Форум проходить у форматі конференції і виставки. В рамках заходу будуть функціонувати 2 паралельні сцени з лекціями та панельними дискусіями і велика експо-зона.

Серед тем для обговорення:

Можливості інвестиційного громадянства

Податкове структурування

Інтелектуальна власність

Венчурні інвестиції в Україні

Більш деталей тут – Програма заходу

Тож чому саме Вам варто приєднатися до нашої спільноти:

Неймовірні панельні дискусії стосовно трансфертного ціноутворення, управління власним капіталом, глобальні тенденції оподаткування та практичний комплаєнс.

Тільки професійна аудиторія однодумців. Понад 300 учасників, що зацікавлені не тільки в отриманні цінної інформації, але й поділитися власним досвідом.

Особисте спілкування з професіоналами з 15 країн. Можливість поєднати український та іноземний підхід до вирішення проблем.

Можливість онлайн трансляції https://forms.gle/MkM4hYqMVS1Xeziz9

Свою участь у Форумі підтвердили представники провідних українських компаній, а також доповідачі з Швейцарії, Великобританії, Кіпру та Об’єднаних Арабських Еміратів.

І головне! Для спільноти діє знижка –20% з промокодом BUKVY2020

Цього року ще більше актуальних питань, нових бізнес-моделей, практик та унікальних спікерів. УВАГА! Зарезервуйте місце на Форумі, надіславши запит на електронну пошту [email protected] або за телефонами +38 096 194 6629 +38 063 611 4357