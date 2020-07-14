Ще не зареєструвалися на Український Бізнес Форум? А вже знаєте з ким хочете піти? Саме для Вас ми створили бізнес платформу – ідеальне місце для розширення мережі партнерів і ділового нетворкінгу.
Український Бізнес Форум проводиться з метою об’єднати представників середнього та великого бізнесу, провідних юридичних компаній, банків і професійних асоціацій в Україні, залучивши до діалогу щодо останніх змін законодавства, загальних економічних тенденцій та стратегій ведення бізнесу як в Україні, так і за кордоном.
Тож зберігайте дату – 14 вересня 2020 та місце – Mercure Congress Centre та реєструйтесь вже зараз – www.ubf.international
Вже два роки поспіль Форум проходить у форматі конференції і виставки. В рамках заходу будуть функціонувати 2 паралельні сцени з лекціями та панельними дискусіями і велика експо-зона.
Серед тем для обговорення:
- Можливості інвестиційного громадянства
- Податкове структурування
- Інтелектуальна власність
- Венчурні інвестиції в Україні
Більш деталей тут – Програма заходу
Тож чому саме Вам варто приєднатися до нашої спільноти:
- Неймовірні панельні дискусії стосовно трансфертного ціноутворення, управління власним капіталом, глобальні тенденції оподаткування та практичний комплаєнс.
- Тільки професійна аудиторія однодумців. Понад 300 учасників, що зацікавлені не тільки в отриманні цінної інформації, але й поділитися власним досвідом.
- Особисте спілкування з професіоналами з 15 країн. Можливість поєднати український та іноземний підхід до вирішення проблем.
Можливість онлайн трансляції https://forms.gle/MkM4hYqMVS1Xeziz9
Свою участь у Форумі підтвердили представники провідних українських компаній, а також доповідачі з Швейцарії, Великобританії, Кіпру та Об’єднаних Арабських Еміратів.
І головне! Для спільноти діє знижка –20% з промокодом BUKVY2020
Цього року ще більше актуальних питань, нових бізнес-моделей, практик та унікальних спікерів. УВАГА! Зарезервуйте місце на Форумі, надіславши запит на електронну пошту [email protected] або за телефонами +38 096 194 6629 +38 063 611 4357