Про це повідомляє видання Хsport.
Далакян здобув перемогу в бою проти венесуельця Йосбера Переса. Поєдинок відбувся в Києві.
Боксери провели в рингу всі 12 раундів. Перес виявився незручним суперником для українця, постійно намагався відповідати на удари, але все ж працював менш ефективно.
Далакян у цілому контролював хід поєдинку і поступово нарощував свою перевагу.
Незважаючи на атаки українського боксера, Перес не дав завершити бій достроково.
У підсумку, Далакян переміг одноголосним рішенням суддів – 118:110, 117:111, 117:111.
Для Далакяна це вже четвертий захист титулу WBA в найлегшій вазі.
- Бій між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа був визнаний кращим боксерським поєдинком десятиліття.
- У жовтні минулого року український боксер-професіонал, чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик переміг одноголосним рішенням суддів мексиканця Патріціо Лопеса Морено.