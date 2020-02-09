Український боксер Артем Далакян відстояв титул чемпіона світу за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в найлегшій вазі.

Про це повідомляє видання Хsport.

Далакян здобув перемогу в бою проти венесуельця Йосбера Переса. Поєдинок відбувся в Києві.

Боксери провели в рингу всі 12 раундів. Перес виявився незручним суперником для українця, постійно намагався відповідати на удари, але все ж працював менш ефективно.

Далакян у цілому контролював хід поєдинку і поступово нарощував свою перевагу.

Незважаючи на атаки українського боксера, Перес не дав завершити бій достроково.

У підсумку, Далакян переміг одноголосним рішенням суддів – 118:110, 117:111, 117:111.

Для Далакяна це вже четвертий захист титулу WBA в найлегшій вазі.