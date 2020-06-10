Український боксер у напівважкій вазі Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри.

Про це повідомили на сайті tribuna.com

У коментарі виданню 33-річний боксер заявив, що поки не буде пояснювати причину такого рішення.

Варто зазначити, що останній поєдинок на рингу Гвоздик провів 19 жовтня 2019 року, програвши титул чемпіона WBC в напівважкій вазі російському спортсмену Артуру Бетербієву.

На професійному рингу Гвоздик провів 18 поєдинків, в 17 здобув перемоги (14 нокаутом).

У нього був чемпіонський пояс WBC у напівважкій вазі, який він отримав після бою з Адонісом Стівенсоном.