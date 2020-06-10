Про це повідомили на сайті tribuna.com
У коментарі виданню 33-річний боксер заявив, що поки не буде пояснювати причину такого рішення.
Варто зазначити, що останній поєдинок на рингу Гвоздик провів 19 жовтня 2019 року, програвши титул чемпіона WBC в напівважкій вазі російському спортсмену Артуру Бетербієву.
На професійному рингу Гвоздик провів 18 поєдинків, в 17 здобув перемоги (14 нокаутом).
У нього був чемпіонський пояс WBC у напівважкій вазі, який він отримав після бою з Адонісом Стівенсоном.
- 2 грудня в Квебеку на арені Videotron Centre 31-річний український боксер Олександр Гвоздик в 11-му раунді нокаутував Адоніса Стівенсона і став чемпіоном світу.
- 18 березня повідомлялося, що український боксер Олександр Гвоздик (15-0, 12 КО) завоював титул тимчасового чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у напівважкій вазі.
- 20 вересня 2017 року повідомляли, що український напівважковаговик Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) піднявся на перше місце в рейтингу Всесвітньої боксерської організації (WBO).