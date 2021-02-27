Українська національна страва – борщ потрапив у список 20 найсмачніших супів у світі за версією американського телеканалу СNN.

Про це йдеться у відповідному матеріалі на сайті каналу.

Як зазначається в матеріалі, суп – одна з найстаріших і найбільш універсальних страв у світі. Про це, зокрема, пише Дженет Кларксон, автор книги “Суп: глобальна історія”. За її словами, “у кожній культурі є свій вид супу”.

Стародавні люди, починаючи з Бронзового віку, варили в металевих казанках все: від панцирів черепах до бамбуку. До страви додавали трави й інші інгредієнти з міркувань поживності чи медицини.

Журналісти СNN вирішили скласти ТОП-20 найкращих супів світу. І український борщ у ньому згадується одним з перших: одразу після нігерійського банга і в’єтнамського фо.

“Шматочки ніжного буряка плавають у яскраво-червоному бульйоні супу, котрий люблять в Україні та по всій Східній Європі. Борщ, який часто приправлений рясною порцією сметани, є чим завгодно, але не простим буряковим супом. Він має пікантну нотку від квасу – ферментованого бурякового соку, який теж став регіональною особливістю”, – зазначається в матеріалі.

Як наголошують автори матеріалу, хоча борщ “іноді відносять до російської кухні”, але це твердження викликає “гарячі суперечки”.

CNN нагадує, що зараз Україна проводить кампанію, націлену на те, щоб борщ був включений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Крім українського борщу, до ТОП-20 кращих супів світу також увійшли:

1. Банга (Нігерія) – страва з яловичини, сушених морепродуктів, плодів олійної пальми, мускатного горіху.

2. Фо (В’єтнам) – суп з локшиною, в який додають яловичину або курятину, а іноді – шматочки смаженої риби чи рибні кульки.

3. Буйабес (Франція) – страва з морської риби та крабів, шафрану, оливкової олії, кропу, часнику та помідор.

4. Кальду верде (Португалія) – суп з капусти і картоплі з цибулею, часником і ковбасою чорісо.

5. Chorba frik (Чорба фрік) (Алжир, Лівія та Туніс) – страва з нуту, тушкованої курки (яловичини, баранини) та твердої пшениці.

6. Chupe de camarones (Перу) – вершковий суп з креветками, картоплею та кукурудзою.

7. Гаспачо (Іспанія) – легкий холодний суп з перетертих в пюре свіжих овочів, з часником та оливковою олією.

8. Арахісовий суп (Західна Африка) – страва з арахісу, з додаванням м’яса чи риби та зелені.

9. Гамбо (США) – густий суп зі спеціями, схожий за консистенцією на рагу, з морепродуктами, куркою чи ковбасою.

10. Харіра (Марокко) – страва з м’яса (баранина, яловичина або курка), сочевиці, нуту, цибулі, помідорів, оливкової олії, із додаванням спецій.

11. Харчо (Грузія) – національний грузинський суп з яловичини з рисом, волоськими горіхами і кислим соусом ткемалі.

12. Яловичий суп з локшини (Lanzhou beef noodle soup) (Китай) – страва з локшини, яловичини, редьки, олії та свіжої зелені.

13. Мохінга (М’янма) – страва з рисової локшини, трав та риби.

14. Менудо (Мексика) – суп з яловичих шлунків, цибулі, кінзи, перцю чилі.

15. Moqueca de camarão (Бразилія) – суп з креветок, помідорів із додаванням пальмової олії.

16. Сото аям (Індонезія) – курячий суп з локшиною та спеціями.

17. Tom yum goong (Том ям) (Таїланд) – кисло-гострий суп з креветками, куркою, рибою або іншими морепродуктами.

18. Tonkotsu ramen (Японія) – суп-бульйон, зварений на свинячих кістках, з локшиною та свинячою грудинкою.

19. Yayla çorbasi (йогуртовий суп) (Туреччина) – страва з йогуртової маси з рисом чи ячменем.