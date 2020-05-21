Український бренд ETNODIM спричинив хвилю обурення в Мережі, опублікувавши світлину Президента Володимира Зеленського та його дружини Олени у вишиванках.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, сьогодні, 21 травня в Україні святкують День вишиванки. Це свято присвячене національному одягу України. У цей день заведено замінювати повсякденний одяг вишиванкою або ж доповнювати його традиційною вишивкою.

Вранці перша леді України Олена Зеленська привітала українців з Днем вишиванки і опублікувала фотографію зі своїм чоловіком — Президентом України.

На фото Олена та Володимир Зеленські одягнені у вишиванки бренду ETNODIM.

Представники бренду в соціальних мережах зауважили на цьому й поділилися світлиною на своїй сторінці. “Гортаючи стрічку, ми ніколи не знаємо на чиїх профілях зустрінемо наші дизайни. Але точно знаємо, що по-особливому любимо цей день і те, що ви проводите його з ETNODIM. З Днем вишиванки!”, — йдеться в повідомленні бренду.

За кілька годин публікація бренду зібрала близько 1,5 тисяч коментарів та 1,5 сотні репостів. Велика частина коментарів — негативні.

Користувачі висловили невдоволення з приводу того, що Олена Зеленська на фото одягнена не у вишиванку, а в “розмальовку”.

Багато хто також заявив, що це фото — зовсім не привід для гордості.

Кілька десятків користувачів заявили, що після цієї публікації планують більше не купувати продукцію ETNODIM.

Дехто запропонував видалити публікацію та змінити СММника.

Заступник громадської організації з прав людини STUDENA Оксана Іванців зазначила, що цей пост – “прикре самогубство” для бренду.

“Накликати на себе такий негатив серед своєї цільової аудиторії в день, коли навпаки можна було підвищити лояльність до бренду — це треба вміти. Яка патова ситуація: і видалити не можна, і вибачатися невідомо як і люди плюються”, — написала вона.

Представники бренду відреагували на критику. Вони заявили, що зазвичай “обходять політику”, а також, що тепер сумніваються в тому, чи добре це, що Зеленські обрали саме їхню продукцію.

“Ми створюємо вишиванки та популяризуємо їх у світі вже більше 10 років. Політику завжди оминаємо, так як маємо справу, якій присвячуємо себе повністю. Нам здалося хорошим показником, те що президент і перша леді обрали саме наші вишиванки. Але судячи з реакції, тепер не розуміємо, це добре чи погано”, — прокоментували представники ETNODIM.

Однак ця заява лише викликала ще одну хвилю обурення.