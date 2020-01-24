Про це повідомляється в Telegram-каналі @kievfashionhell.

“Український бренд STAFF скопіював інший український бренд – SUPPORT by Poustovit”, – сказано в публікації.

Уточнюється, що SUPPORT by Poustovit стали відомі завдяки одязі з символом Києва каштаном, а також з написами “лівий берег” і “правий берег” на рукавах. Перша колекція була випущена в 2017 році.

“На худі STAFF фотографія Києва, написи розташовані точно також, але відрізняються тим, що вони виконані російською мовою”, – йдеться в публікації.

В той же час до публікації прикріплені фотографії одягу обох брендів для того, щоб користувачі могли оцінити ймовірність плагіату.