Про це повідомляється в Telegram-каналі @kievfashionhell.
“Український бренд STAFF скопіював інший український бренд – SUPPORT by Poustovit”, – сказано в публікації.
Уточнюється, що SUPPORT by Poustovit стали відомі завдяки одязі з символом Києва каштаном, а також з написами “лівий берег” і “правий берег” на рукавах. Перша колекція була випущена в 2017 році.
“На худі STAFF фотографія Києва, написи розташовані точно також, але відрізняються тим, що вони виконані російською мовою”, – йдеться в публікації.
В той же час до публікації прикріплені фотографії одягу обох брендів для того, щоб користувачі могли оцінити ймовірність плагіату.
- Раніше українські дизайнери і художники презентували унікальні розробки національного дизайну в українському культурно-інформаційному центрі в Парижі в рамках Paris Design Week.