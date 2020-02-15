Про це заявив сьогодні на з’їзді політсили її очільник і перший заступник керівника однойменної фракції в Парламенті Олександр Корнієнко, повідомляють #Букви.

“Ми можемо стати тією партією, яка буде вільна від ідеологічних забобонів минулого. Якщо говорити про дефініції, то це центризм. Ми центристи, але це не той центризм, до якого ми звикли протягом всієї історії України. Коли ти не знаєш за що ти, ти кажеш: “Я центрист”, – зазначив Корнієнко.

Він уточнив, що ідеологію партії можна охарактеризувати як “український центризм”.

“Ми можемо стати партією активного центризму, який мотивований на всебічний і безупинний розвиток України. Це центризм, який забезпечує виконання нашої програми… Це центризм, який заперечує політичні крайності і радикалізм. Але це креативний центризм, і це “український центризм”. Ми пропонуємо закріпити це на рівні статуту, здійснити певні дії, щоб ввести цей термін у сучасний політологічний простір. Український центризм як ідеологія партії “Слуга народу”, – наголосив Корнієнко.

Він додав, що будь-яка ідеологія не повинна бути для членів партії “об’єктом поклоніння”, а лише інструментом для розвитку держави.

“Ми – патріоти та навіть націоналісти, коли мова йде про захист кордонів нашої держави. Але ми гуманісти, коли мова йде про захист прав людини жити у той спосіб, який вона обрала. Ми лібертаріанці, коли відкриваємо ринки: землі, спирту, бурштину… При цьому ми державники, коли мова йде про дотримання податкової дисципліни… Ми ліберали, коли захищаємо власність і економічну свободу людини. І при цьому ми соціалісти, коли мова йде про захист і забезпечення пенсіонерів, ветеранів – усіх, кому це необхідно. Для нас немає кінцевого шляху, щоразу ми обираємо той, який допоможе просуватися до нашої мети – побудови країни й суспільства заможних людей”, – розповів Корнієнко.