Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в одній з країн світу зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом українського дипломата.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

За словами Кулеби, у зв’язку з цим закордонні дипломатичні установи переходять на особливий режим, який передбачає, що дипломатичні установи продовжать здійснювати свої функції у дистанційному режимі крім форс-мажорних випадків, де потрібні негайні консульські дії та функції, особливо пов’язані з пандемією.

“Україна захищає всіх своїх громадян всередині країни та за її кордонами. Зокрема, і наших колег з дипломатичної служби. На жаль, у нас вже зафіксований перший випадок захворювання дипломата в одній з країн світу. Закордонні дипломатичні представництва тимчасово переходять на дистанційний режим роботи, щоб зберегти спроможну мережу допомоги українцям по всьому світу”, – сказав він.

Зазначається, що гаряча лінія МЗС для українців за кордоном працюватиме без змін та вже посилена додатковими спроможностями для обробки звернень. Поштові скриньки МЗС та закордонних дипломатичних установ України для письмових запитів продовжують працювати у цілодобовому режимі.

Крім того, громадяни можуть звертатися до співробітників дипломатичної служби через повідомлення на офіційні сторінки посольств та консульств у соціальних мережах. МЗС дано спеціальне доручення опрацьовувати запити у посиленому цілодобовому режимі. Адреси сторінок для звернень можна знайти на сайтах закордонних дипломатичних установ.