Про це він розповів на своїй сторінці в Facebook.

“Ми з першого дня обмірковували, як бренд Ruslan Baginskiy може допомогти іншим. Українські та європейські дизайнери та підприємці, які шиють костюми, оплачують продуктові набори для пенсіонерів і віддають виручку в фонд боротьби з вірусом демонструють правильний приклад і єдино вірний шлях. Це наша загальна проблема, чим швидше ми її вирішимо, тим швидше зможемо обійняти рідних, запросити друзів в гості і полетіти в Париж”, – написав Брагінський.

Він повідомив, що минулого тижня передав 1 млн грн в клінічну лікарню швидкої медичної допомоги Львова (рідне місто Руслана Багінського) і центральну районну лікарню міста Коломия (рідне місто співзасновника бренду Петра Ясинського). На ці гроші вже було придбано необхідне медичне обладнання, список якого дизайнер вказав в пості.

Також Багінський додав, що команда бренду після повернення з Парижа провела два тижні в самоізоляції, а зараз знаходиться на карантині.

“Краща допомога зараз – залишатися вдома!”, – додав він.