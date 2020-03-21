Про це Бевза поінформувала на своїх сторінках у соціальних мережах.

“Вечір суботи в Києві, але я не вдома. Я в офісі зі своєю командою. Тому що ми повинні зробити щось важливе. Як свідчить статистика, ми стикаємося в Україні з ростом випадків зараження коронавірусом. І, на жаль, наша медична система абсолютно не готова до цього. У зв’язку з цим ми сьогодні тут з кращими кравцями, щоб виробляти комбінезони для наших медиків”, – зазначила дизайнер.

Бевза наголосила, що буде шити комбінезони безкоштовно, оскільки вважає це своїм обов’язком.

“Я думаю, що всі мої колеги за кордоном зробили б так само”, – заявила вона.

Бевза також оприлюднила відео процесу пошиття комбінезонів для медиків і фото готового виробу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Stay safe and healthy! Love, bevza team Публикация от BEVZA (@bevza) 21 Мар 2020 в 8:38 PDT

Опубліковано Svitlana Bevza Субота, 21 березня 2020 р.