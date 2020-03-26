Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося раніше, дружина ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, український дизайнер Світлана Бевза запустила виробництво захисних комбінезонів для медиків через спалах коронавіруса COVID-19.

25 березня Український дизайнер Іван Фролов оголосив, що приєднався до цієї ініціативи. Його команда вже пошила понад півсотні захисних костюмів.

“Незважаючи на те, що сьогодні карантин офіційно продовжено, команда FROLOV майже у повному складі вийшла з карантину. Ми долучилися до ініціативи Світлани Бевзи, і скоріше вже навіть більше, до справжнього волонтерського руху покликаного допомогти нашим медикам з захисними костюмами. За сьогодні ми відшили 51 захисний костюм, вручну розкроїли більше сотні, розробили додатковий чоловічий універсальний розмір”, — розповів Фролов.

Також дізейнер розповів, що його бренд заручився підтримкою постійних партнерів, які зазвичай допомагають нам в тиражуванні колекцій для магазинів по всьому світу. Тепер отшів костюмів буде відбуватися швидше.

“Завдяки цьому на сьогодні вже є домовленість про відцифровку лекал, та промисловий розкрій костюмів на автоматизованому розкрійному комплексі, що значно пришвидшить процеси. Сьогодні було передано 500 м спанбонду на виробництво. Ми сподіваємося за декілька днів вже отримати велику кількість крою і тоді знадобиться ще більше рук для пошиву, ще більше фурнітури і ще більше спанбонду”, — додав він.