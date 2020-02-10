Відеозапис показу опубліковано на Youtube-каналі NYFW: The Shows.

У нову колекцію від української дизайнерки увійшли сукні та костюми в нейтральних відтінках. Всі трикотажні моделі, представлені брендом BEVZA на показі, виконані з переробленого деніму, який раніше знаходився на стоках або сортувальних станціях.

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Родзинкою нової колекції стали виконані зі шкіри шльопанці, схожі на ті, що пропонують клієнтам в SPA-салонах. Ними дизайнерка доповнила кожен образ.

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Getty Images for NYFW: The Shows

Також BEVZA представив незвичайний аксесуар — муфти в білому та чорному кольорах.

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA

Неделя_Моды_Нью_Йорк Светлана_Бевза BEVZA

Фото: Vogue UA