Відеозапис показу опубліковано на Youtube-каналі NYFW: The Shows.
У нову колекцію від української дизайнерки увійшли сукні та костюми в нейтральних відтінках. Всі трикотажні моделі, представлені брендом BEVZA на показі, виконані з переробленого деніму, який раніше знаходився на стоках або сортувальних станціях.
Родзинкою нової колекції стали виконані зі шкіри шльопанці, схожі на ті, що пропонують клієнтам в SPA-салонах. Ними дизайнерка доповнила кожен образ.
Також BEVZA представив незвичайний аксесуар — муфти в білому та чорному кольорах.
- Нагадаємо, восени дружина ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна — Світлана Бевза стала єдиним українським дизайнером, що представив колекцію на тижні моди у Нью-Йорку (New York Fashion Week).
- Напередодні в рамках українського тижня моди відбувся одноденний BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, присвячений вивченню проблематики сталого розвитку в Україні та світі. #Букви розповідали, про що говорили на модному саміті.