У нову колекцію від української дизайнерки увійшли сукні та костюми в нейтральних відтінках. Всі трикотажні моделі, представлені брендом BEVZA на показі, виконані з переробленого деніму, який раніше знаходився на стоках або сортувальних станціях.

Родзинкою нової колекції стали виконані зі шкіри шльопанці, схожі на ті, що пропонують клієнтам в SPA-салонах. Ними дизайнерка доповнила кожен образ.

Також BEVZA представив незвичайний аксесуар — муфти в білому та чорному кольорах.