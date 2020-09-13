Український додаток Reface App посів перше місце серед розважальних програм у американському App Store, випередивши YouTube, TikTok і Netflix. Також Reface став другим серед безкоштовних додатків в App Store.

Про це раніше повідомив директор з продукту Reface App Іван Алцібеев.

“Посунути Netflix, YouTube і TikTok на самому конкурентному ринку світу, сидячи на Воздвиженці! Досі складно повірити. Дуже пишаюся командою!” – написав Іван.

Reface App – розважальний додаток, який замінює обличчя на гіфку і відео. Його запустили у січні 2020 року українські розробники Роман Могильний, Олесь Петрів, Ярослав Бойко, Дмитро Швець, Іван Алцібеев, Денис Дмитренко та Кирило Сигида.

Спочатку додаток називався Doublicat, але пізніше його перейменували на Reface.

Стартап отримав премію на Product Hunt, потрапив на сторінки The Verge, Forbes, Mashable та інших популярних американських і українських медіа.

Велику популярність Reface отримав завдяки блогерам і інфлюенсерам – про програму написали Снуп Догг, Брітні Спірс, Майлі Сайрус, Ілон Маск, Кріс Браун, Дуа Ліпа.

Станом на липень додаток встановили понад 27 мільйонів ​​користувачів.

В топі американського App Store додаток випередив TikTok, Netflix, YouTube, Hulu, Disney + та інші.

Додаток Reface App доступний за посиланням.