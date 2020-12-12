Українські гімнасти здобули кілька золотих медалей на чемпіонаті Європи-2020 зі спортивної гімнастики в турецькому місті Мерсін.

Про це поінформували в пресслужбі Національного олімпійського комітету України.

Так, на змаганнях серед юніорів в особистому багатоборстві чемпіоном Європи став українець Ілля Ковтун.

Як повідомляє видання Xsport, українець зміг заробити 81,465 бала за сумою всіх своїх виступів. Ковтун став першим в опорному стрибку (13.733), вправах на кільцях (13.333), і на коні (13.600).

Срібну медаль завоював ще один український спортсмен – Володимир Костюк. Він показав найкращий результат у вільних вправах (14.000), а в загальному заліку набрав 80.198 бала.

Третє місце в багатоборстві посів угорець Крістіан Балаш (78.566 бала).

У свою чергу українські гімнасти Петро Пахнюк, Ігор Радівілов, Владислав Грико, Євген Юденков, Роман Ващенко стали чемпіонами Європи в командній першості.

Чоловіча збірна України випередила команди Туреччини (срібна медаль) та Угорщини (бронзова медаль).

Крім того, золоту медаль раніше завоювала юніорська збірна України зі спортивної гімнастики (Ілля Ковтун, Володимир Костюк, Радомир Стельмах, Іван Севрук та Микита Мельников).