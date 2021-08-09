Про це він повідомив в Instagram.

В липні стало відомо, що українського гімнаста Олега Верняєва не допустили до участі в Олімпіаді у Токіо. Також його дискваліфікували на чотири роки. А все тому, що в його організмі виявили зависоку концентрацію мельдонію.