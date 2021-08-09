Про це він повідомив в Instagram.
В липні стало відомо, що українського гімнаста Олега Верняєва не допустили до участі в Олімпіаді у Токіо. Також його дискваліфікували на чотири роки. А все тому, що в його організмі виявили зависоку концентрацію мельдонію.
Олег Верняєв вирішив оскаржувати рішення арбітражу GEF (Комітет з етики в гімнастиці).
“Ми з командою подали апеляційну скаргу до Спортивного арбітражного суду (CAS) і зараз чекаємо на відкриття провадження”, — повідомив український спортсмен.
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