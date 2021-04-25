Про це повідомляє Європейський гімнастичний союз.

Сьогодні у Базелі (Швейцарія) у фінальних змаганнях Радівілов отримав за перший стрибок 15,000 бала, а другу спробу виконав на 14,433. Середня оцінка українця склала 14,716 бала.

Igor Radivilov (UKR) successfully defends his European title on vault! #Basel2021 pic.twitter.com/NykhRCF2IO — European Gymnastics (@UEGymnastics) April 25, 2021

Срібло дісталося ізраїльтянину Андрію Медведєву (14,658), бронзу виграв британець Джарні Реджині-Моран (14,583).

Таким чином, Ігор Радівілов захистив титул чемпіона Європи в опорному стрибку. У цій дисципліні він також переміг на ЧЄ-2020.

У Базелі медаль Радівілова стала для збірної України другою. Першу нагороду нашій команді 23 квітня приніс 17-річний Ілля Ковтун, який сенсаційно здобув бронзу в багатоборстві.