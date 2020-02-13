Україна в ОБСЄ заявила, що катер "Бердянськ" був пробитий бронебійним снарядом, який був випущений з російського гелікоптера Ка-52.

Про це повідомляє національне агентство “Укрінформ”.

“Ми хотіли б звернути увагу делегацій на результати балістичної експертизи ушкоджень, нанесених під час атаки на три українських кораблі і їх екіпажі з боку Російської Федерації 25 листопада 2018 року. Ці кораблі були повернуті Росією в Україну в листопаді минулого року згідно з обов’язковим наказом Міжнародного трибуналу з морського права. Пробоїна в катері “Бердянськ” виникла в результаті прямого потрапляння бронебійного снаряду, випущеного з ударного гелікоптера Ка-52 ВМФ Росії”, – розповів заступник постійного представника України при міжнародних організаціях Ігор Лоссовський.

В той же час представник України акцентував, що такі докази “підтверджують незаконний і агресивний характер дій Росії в листопаді 2018 року в Чорному морі”.

Нагадаємо, російські військові 25 листопада 2018 року захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні на початку вересня цього року. 18 листопада, в акваторії Чорного моря стартував процес з повернення українських катерів “Нікополь”, “Бердянськ” і буксира “Яни Капу”, які були незаконно захоплені російськими силовиками в листопаді минулого року.