Про це члени організації розповіли на прес-конференції.
“Ми зупиняємо всю діяльність в цій країні, поки не буде встановлена справедливість, з наших членів не будуть зняті ці абсурдні звинувачення і не будуть принесені вибачення. Ми в даному випадку вимагаємо сатисфакції з боку правоохоронних органів і представників влади”, – сказав член Ukrainian Cyber Alliance Тім Карпінський.
Також він уточнив, що організація не буде допомагати правоохоронним і державним органам.
“Тепер не буде ніяких нічних дзвінків про допомогу, не буде публікацій, нічого очікувати консультацій вдень і вночі різним державним силовим відомствам. Все зупинилося”, – заявив співзасновник Олександр Галущенко.
За словами членів “Кіберальянса”, під час проведеного обшуку правоохоронці порушували чинне законодавство.
“Коли під час обшуків побачили обсяг носіїв – вони сказали, що у них стільки (пам’яті – Ред.) немає. Вони зробили посекторну копію з ноутбуків, але потім на вимогу процесуального прокурора було прийнято рішення забирати все. Посекторної копії не брати, потрібні оригінали”, – розповів Галущенко.
Адвокат організації вважає, що дії силовиків схожі на спробу скомпрометувати.
“Орієнтовна вартість вилученої техніки ще уточнюється. Як тільки ми підрахуємо її кількість – звернемося за поверненням”, – сказав адвокат.
- Нагадаємо, що у активістів і співзасновників громадської організації “Український кіберальянс” вранці 25 лютого розпочалися обшуки.