Громадська організація "Український кіберальянс" припинить роботу з пошуку і реагування на кіберзагрози, поки правоохоронці не вибачаться за обшуки і звинувачення.

Про це члени організації розповіли на прес-конференції.

“Ми зупиняємо всю діяльність в цій країні, поки не буде встановлена ​​справедливість, з наших членів не будуть зняті ці абсурдні звинувачення і не будуть принесені вибачення. Ми в даному випадку вимагаємо сатисфакції з боку правоохоронних органів і представників влади”, – сказав член Ukrainian Cyber Alliance Тім Карпінський.

Також він уточнив, що організація не буде допомагати правоохоронним і державним органам.

“Тепер не буде ніяких нічних дзвінків про допомогу, не буде публікацій, нічого очікувати консультацій вдень і вночі різним державним силовим відомствам. Все зупинилося”, – заявив співзасновник Олександр Галущенко.

За словами членів “Кіберальянса”, під час проведеного обшуку правоохоронці порушували чинне законодавство.

“Коли під час обшуків побачили обсяг носіїв – вони сказали, що у них стільки (пам’яті – Ред.) немає. Вони зробили посекторну копію з ноутбуків, але потім на вимогу процесуального прокурора було прийнято рішення забирати все. Посекторної копії не брати, потрібні оригінали”, – розповів Галущенко.

Адвокат організації вважає, що дії силовиків схожі на спробу скомпрометувати.

“Орієнтовна вартість вилученої техніки ще уточнюється. Як тільки ми підрахуємо її кількість – звернемося за поверненням”, – сказав адвокат.

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